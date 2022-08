Papa Francesco: Giovanni Battista Scalabrini sarà proclamato santo il 9 ottobre

Il fondatore degli Scalabriniani, Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, fondatore della Congregazione dei Missionari di San Carlo e della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, sarà canonizzato domenica 9 ottobre, insieme ad Artemide Zatti, laico professo della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco (Salesiani). A stabilirlo è stato il Papa, al termine del Concistoro odierno per la creazione dei nuovi cardinali. Al termine del Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione dei nuovi Cardinali, il card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, si è recato davanti al Santo Padre, ha letto la “Peroratio” e presentato brevemente le biografie dei due Beati. Quindi il Papa, dopo aver espresso la valutazione dei voti, ha decretato che i Beati siano iscritti all’Albo dei Santi nella data citata.