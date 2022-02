Tv2000: Fabrizio Moro a “Effetto Notte” per il suo primo film da regista, “la fede mi ha salvato da tante difficoltà”

“La fede mi ha salvato da tante situazioni difficili, da tante riflessioni a cui non riuscivo a dare risposte concrete”. Fabrizio Moro racconta a Tv2000 il suo rapporto con la fede raccontando il primo film da regista “Ghiaccio”. Ospite di Effetto Notte, il programma condotto da Fabio Falzone, in onda venerdì 4 febbraio in seconda serata. “Questa è una piccola sfaccettatura di me che abbiamo trasmesso nel film – racconta Moro – In realtà, i personaggi principali, sia Massimo che Giorgio, sono lo specchio della nostra anima. C’è tanto di noi, delle nostre amicizie, dei nostri problemi, dei nostri dubbi. Quindi c’è anche la fede”. Ospite anche Vinicio Marchioni, che nel film interpreta Massimo, uno dei protagonisti: “Penso che la fede sia fondamentale sia per i personaggi di ‘Ghiaccio’, ma anche nella vita – afferma l’attore – nel senso che la fede ha ovviamente a che vedere con l’amore. E soprattutto quando sei da solo, con i tuoi limiti, con i tuoi dolori, con le scelte da fare, se hai fede e ti affidi quindi a qualcosa di più grande di te. E contemporaneamente ti affidi alle tue forze per fare delle scelte e, come nel film, scopri che c’è qualcosa di completamente trascendentale e che la fede è quella cosa che ti spinge a fare delle cose che molto probabilmente non faresti mai”.