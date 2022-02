Presidente Mattarella: nel discorso alle Camere ricorda Sassoli. La moglie Alessandra Vittorini, “stessa visione e stesso sentimento di David”

“Desidero ricordare in quest’aula il Presidente di un’altra Assemblea parlamentare, quella europea, David Sassoli”. Così si è espresso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso odierno alle Camere, nel giorno del giuramento per il secondo mandato al Quirinale. Mattarella, ricordando lo scomparso presidente dell’Europarlamento, ha affermato ancora: “La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le istituzioni democratiche ai livelli più alti, è entrata nell’animo degli italiani. ‘Auguri alla nostra speranza’, sono state le sue ultime parole in pubblico. Aveva appena detto: ‘La speranza siamo noi’. Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica”.

Alle parole del Capo dello Stato fa eco la vedova di Sassoli, Alessandra Vittorini, a nome della famiglia. “Siamo commossi per le parole di affetto sincero pronunciate dal Presidente della Repubblica nei confronti di David, nel Parlamento italiano. Nel discorso del Presidente Mattarella riconosciamo la stessa visione e lo stesso sentimento di David e di tutti i cittadini che con lui hanno creduto e credono nella speranza di un mondo migliore e più giusto. Grazie Presidente”.