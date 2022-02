Tratta: Pime, 8 febbraio incontro a Milano su impatto del Covid-19 sulle vittime

La pandemia di Coronavirus ha ulteriormente aggravato le condizioni di vita delle donne vittime di tratta costrette a prostituirsi. Spesso relegate al chiuso, subiscono violenze e abusi anche psicologici e hanno grosse difficoltà a chiedere aiuto. In occasione della Giornata mondiale contro la tratta, Centro Pime, Caritas ambrosiana e Mani tese, in collaborazione con Ucsi Lombardia, promuovono anche quest’anno un momento di riflessione e ascolto di testimonianze. Appuntamento presso il Centro Pime di Milano (ingresso da via Mosè Bianchi, 94), martedì 8 febbraio dalle ore 18.15 alle 20. L’evento si inserisce nel percorso di avvicinamento al Festival della Missione 2022. Tra i relatori: Fabio Agostoni, Comunità Papa Giovanni XXIII – Consiglio Diritti umani Ginevra; Vito Mariella, vice-direttore Caritas Bari-Bitonto ed educatore Ass.Micaela Onlus; Joy Ezekiel, autrice di “Io sono Joy”, con Mariapia Bonanate. Diretta streaming sui canali YouTube e Facebook degli organizzatori.