Giuramento Mattarella: Kaladich (Fidae), “la scuola è necessaria per superare le diseguaglianze e le disparità”

“Ringraziamo il Presidente Mattarella che nel suo discorso di insediamento ha rimarcato il valore della nostra scuola, necessaria per superare le diseguaglianze e le disparità che purtroppo durante questa pandemia si sono acuite”. Lo ha dichiarato la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich: “Ora ci aspettiamo che le forze politiche sappiano raccogliere le parole e gli indirizzi che il Presidente della Repubblica per mettere in campo riforme importanti, anche per quanto riguarda la formazione. Noi per parte nostra ci siamo e raccogliamo l’invito di Mattarella a rendere la nostra scuola sempre più accogliente e in grado di trasmettere i valori e i principi dello stare insieme che sono a fondamento della nostra Repubblica”.