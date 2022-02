“Grazie, Presidente! Grazie per la disponibilità. Grazie per il senso di responsabilità. Grazie per il richiamo a ‘camminare insieme’. Grazie per l’appello alla dignità della nostra umanità. Siamo fieri di Lei”. Lo scrive in un messaggio di auguri mons. Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera-Troia, nel giorno del giuramento di Sergio Mattarella per il secondo mandato al Quirinale.