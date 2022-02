Giornata Università Cattolica: Presidenza Cei, “generare una cultura all’altezza di una ragione degna dell’uomo”

Essere “un’istituzione educativa e culturale che, cogliendo fino in fondo la singolarità del cristianesimo, ambisce a coniugare le qualità migliori del logos nella ricerca della verità con le forze più vitali delle affezioni rivolte al bello e al buono della vita”. Questa, scrive la Presidenza della Cei nel messaggio per la 98ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore che si celebrerà domenica 1° maggio sul tema “Con cuore di donna al servizio della cultura e della società”, la vocazione propria dell’Ateneo.

In questa prospettiva, affermano i vescovi, “di fronte alla minaccia oggi più che mai presente di una irriducibile scissione fra fede e ragione, alla comunità universitaria, arricchita da un secolo di storia, è richiesta una capacità di pensiero abitata da gratitudine e passione, in grado di generare una cultura davvero all’altezza di una ragione degna dell’uomo” Di qui il richiamo all’esortazione di Papa Francesco nel videomessaggio inviato in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo (19 dicembre 2021) nel Centenario della fondazione, a coltivare “fuoco, speranza e servizio”.