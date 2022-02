Giornata per la Vita: Udine, il 5 febbraio torna la festa al Santuario della Beata Vergine delle Grazie

Si rinnova il sentito appuntamento della Chiesa udinese con la Festa diocesana per la Vita, che quest’anno avrà per tema “Custodire ogni vita”. Come di consueto le celebrazioni diocesane si concentreranno, a Udine, nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie, sabato 5 febbraio, vigilia della 44ª Giornata nazionale per la Vita promossa dalla Conferenza episcopale italiana.

A partire dalle 15 (e fino alle 18) ci sarà la possibilità di sostare in preghiera nell’adorazione eucaristica. In particolare, per ogni bambino non nato in Friuli nel 2021 a causa dell’aborto volontario, e per i suoi genitori, tutti sono invitati a trascorrere un momento di preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Alle 19, si terrà la celebrazione della Messa presieduta dall’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, durante la quale sarà impartita la tradizionale benedizione alle mamme e ai papà in attesa, oltre che ai bambini presenti. Al termine del rito saranno distribuite le primule, simbolo della Giornata per la Vita; il ricavato sosterrà la significativa opera che svolgono i Centri di Aiuto alla Vita.

La Messa sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Udine.

La Festa diocesana per la Vita è diventata di anno in anno un evento sempre più sentito e molto atteso, a promuoverlo e organizzarlo il Coordinamento diocesano “Persona, famiglia e vita” e l’Ufficio Famiglia diocesano. A rimarcare nei giorni scorsi l’importanza dell’appuntamento è stato mons. Mazzocato, che ha inviato un messaggio al clero diocesano. “È un appuntamento – ha evidenziato il presule – che non dobbiamo stancarci di valorizzare per mantenere viva la nostra preghiera e l’attenzione su un tema la cui importanza non sfugge. Vi prego di estendere l’invito agli operatori pastorali e a tutte le nostre comunità cristiane”. Tra le diverse iniziative è stata realizzata anche un’agile scheda per i bambini e le bambine, con l’obiettivo di accompagnare i più piccoli nella riflessione attorno ai temi del valore della vita. La scheda è scaricabile dal sito internet dell’arcidiocesi.