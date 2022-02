Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, proposta di proroga dei Green Pass per un anno fino a giugno 2023

La Commissione europea propone di prorogare di un anno, fino al 30 giugno 2023, il certificato Covid-19 digitale dell’Ue (Green Pass). Il virus Covid-19, afferma una nota dell’esecutivo diffusa a Bruxelles, “continua a essere prevalente in Europa e in questa fase non è possibile determinare l’impatto di un possibile aumento delle infezioni nella seconda metà del 2022 o dell’emergere di nuove varianti”. L’estensione del Green Pass “garantirà che i viaggiatori possano continuare a utilizzare il proprio certificato digitale quando viaggiano nell’Unione dove gli Stati membri mantengono determinate misure di salute pubblica”. La Commissione adotta oggi la proposta “per assicurarsi che il Parlamento europeo e il Consiglio possano concludere la procedura legislativa in tempo prima della scadenza dell’attuale regolamento”. Oltre alla proroga del regolamento Ue sui certificati Covid digitali fino a giugno 2023, la Commissione propone anche alcune modifiche limitate: includere test antigenici di laboratorio di alta qualità tra i tipi di test per i quali può essere rilasciato un certificato di test; garantire che i certificati di vaccinazione contengano il numero complessivo corretto di dosi somministrate in qualsiasi Stato membro e non solo nello Stato membro che rilascia il certificato (“questo per affrontare le preoccupazioni pratiche sollevate dai cittadini in merito ai certificati che indicano un numero errato di dosi quando ricevono dosi di vaccino in diversi Stati membri”).