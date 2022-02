Diocesi: card. Bassetti (Perugia-Città della Pieve), “voi consacrati siete la bussola del nostro tempo”

“Con la vostra vigilanza e operosità, voi consacrati siete una sfida per il mondo e per la Chiesa”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, rivolgersi a più di 120 religiosi e religiose (in rappresentanza di quaranta comunità di vita consacrata presenti in diocesi), durante la concelebrazione eucaristica nella cattedrale di San Lorenzo, ieri sera, per la Giornata della vita consacrata. A concelebrare – informa la dicesi – sono stati il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, il vicario episcopale per la vita consacrata, mons. Vittorio Gepponi, l’arciprete della cattedrale, mons. Fausto Sciurpa, e diversi sacerdoti religiosi. “Vivendo intensamente il tempo presente – ha proseguito il cardinale – voi potete dire una parola rassicurante agli uomini e alle donne di oggi, così ripiegati su sé stessi, anche per causa della pandemia, testimoniando serenamente che non si deve vivere nella paura di un mondo che finisce, ma nell’attesa del Signore che viene. Non si deve attendere con angoscia una catastrofe universale, ma una nuova creazione; non si deve temere il baratro del nulla, ma aspettare il fiorire dell’eternità”. “Alla gente, spesso in ricerca di strade sbagliate, che possono anche portare al nulla – ha concluso Bassetti – voi fratelli e sorelle indicate nel Vangelo la vera bussola che orienta verso il Regno dei Cieli camminando nella quotidiana pazienza, nella speranza e nell’amore premuroso verso tutti”.