Cammino sinodale: mons. Bätzing (presidente Dbk), il Papa appoggia la nascita di un gruppo di contatto tra Germania e Sinodo dei vescovi. “Grande passo avanti”

Il tanto atteso incontro con il Papa per parlare del Cammino sinodale della Chiesa tedesca è avvenuto il 10 gennaio scorso. Ne ha parlato il vescovo Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), raccontando in apertura dell’assemblea sinodale oggi a Francoforte, come dopo un lungo scambio avvenuto in Lussemburgo tra il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, il card. Jean-Claude Hollerich del Lussemburgo e mons. Bätzing sui temi e sui legami del cammino sinodale tedesco con quello della Chiesa universale, si sia finalmente aperta la possibilità di andare dal Papa. Francesco ha accolto la proposta di creare un gruppo di lavoro misto, tra la presidenza del cammino sinodale e la segreteria del Sinodo dei vescovi “per confrontarci e informarci sui cammini” ha spiegato Bätzing. Un applauso dell’assemblea ha risposto a questa prospettiva concreta di dialogo con Roma, per mettere fine allo “scetticismo”, parola di Bätzing, che ha sempre segnato il rapporto; si tratta di “un grande passo avanti”. Tanto più che “non siamo soli nel cammino, altri sono in cammino come noi”, aveva detto Bätzing, citando le esperienze dell’America latina e i Caraibi, della Spagna e dell’Australia.

In apertura dei lavori è stato anche condiviso l’impegno a lavorare secondo la “Guida per una buona comunicazione e una gestione dei conflitti negli incontri del cammino sinodale”, segno del desiderio di ritrovarsi come “comunità eucaristica”, nell’ascolto reciproco e nel rispetto. Dopo di che, un’ora di discussione libera: un intervento tra tutti ha dato il polso di che cosa stanno vivendo i cattolici tedeschi. L’anziana suor Philippa Rath ha riportato alcune esperienze, tra cui quella di un religioso che le ha chiesto “se si può uscire dalla Chiesa e rimanere un consacrato”. “Provo ad amare la mia Chiesa con tutte le mie forze insieme a tanti che oggi dubitano, e che aspettano che si fermi la retorica e che andiamo avanti e poniamo segni chiari di un nuovo cammino. Non deludiamo più le persone”