Giornata per la vita: Brescia, tre appuntamenti con il vescovo Tremolada

In occasione della 44ª Giornata nazionale per la vita, che si celebrerà il 6 febbraio sul tema “Custodire ogni vita”, la diocesi di Brescia propone tre appuntamenti “per celebrare la vita”. Si tratta di iniziative promosse in particolare dall’Ufficio per la Famiglia e l’Ufficio per la Salute, con la collaborazione della rete dei Centri e dei Movimenti per la vita di Brescia e provincia.

Venerdì 4 febbraio, alle 20.30, mons. Tremolada presiederà la Veglia di preghiera per la vita presso la basilica delle Grazie. Il giorno seguente il vescovo visiterà in mattinata, dalle 11, il reparto di Ostetricia e neonatologia dell’Istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia. Infine, domenica 6 febbraio, alle 16 nella basilica delle Grazie, mons. Tremolada presiederà la santa messa per la vita. Alla celebrazione, informa la diocesi, si potrà partecipare in presenza nel rispetto del distanziamento e dei limiti imposti dalla pandemia. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube “La Voce del Popolo”.