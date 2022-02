Giornata per la vita: Mantova, domenica la messa celebrata dal vescovo Busca in cattedrale. Sul territorio diocesano operano 4 Cav

Domenica si celebra la 44ª Giornata per la vita, dal titolo “Custodire ogni vita”. Sul territorio della diocesi di Mantova sono presenti quattro Centri di aiuto alla vita (Cav) che ogni giorno, secondo le proprie caratteristiche e specificità, si adoperano per la custodia della vita.

Al Centro di aiuto alla vita di Mantova da circa 40 anni, attraverso l’impegno di numerosi volontari, la custodia diventa presenza, ascolto, accoglienza, gratuità, attenzione, rispetto. Il lavoro di rete, in primis in coordinamento con Caritas diocesana, ha consentito di sostenere 400 donne, di cui 96 gestanti, e 700 minori.

Il Centro di aiuto alla vita di Castiglione delle Stiviere da più di 40 anni sta accanto a mamme e bambini in difficoltà, anche attraverso la possibilità di accogliere quattro mamme con i loro bambini presso la casa di accoglienza “San Luigi Gonzaga”.

La forza del Cav di Asola, attivo da 10 anni, è nelle sue volontarie, che si alternano allo sportello di accoglienza tra il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. In occasione della Giornata per la Vita vendono ad Asola e nei comuni limitrofi vasetti di bellissime primule, il cui ricavato è totalmente dedicato alle neo mamme che hanno da poco partorito.

L’Associazione “Donne per la vita” è nata quattro anni fa da un’ispirazione delle Sorelle di San Francesco d’Assisi di Brede in San Benedetto Po, che hanno coinvolto alcune donne, spose, mamme, nonne, volontarie. L’associazione è nata anche con la collaborazione del Cav di Mantova e opera con un Punto d’ascolto presso l’Ospedale di Pieve di Coriano.

A causa della pandemia lo sportello Punto d’ascolto di Pieve è stato sospeso per circa due anni. Il servizio è continuato, con le dovute precauzioni anti Covid, presso le abitazioni delle famiglie assistite. L’Associazione collabora con la Caritas di Quistello e con altre realtà di volontariato tra le quali “La Quercia Millenaria”.

In occasione della Giornata per la vita il vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, presiederà una celebrazione eucaristica in duomo alle 18, a cui sono invitati tutti i volontari del Centri di aiuto alla vita, ma anche tutte le persone che vogliano pregare per la custodia di ogni vita.