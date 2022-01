Atto vandalico contro presepe: card. Betori (Firenze), “un oltraggio che suscita molta tristezza, oltre che indignazione”

“L’oltraggio compiuto nei confronti del presepe della cattedrale suscita molta tristezza, oltre che indignazione. È un gesto vile che offende per i credenti un simbolo della fede, il richiamo al Mistero del Figlio di Dio che si è fatto uomo, che celebriamo in questi giorni. È un’offesa ad una tradizione popolare ampiamente diffusa e condivisa fra la nostra gente”. Lo ha dichiarato l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, in merito all’atto vandalico compiuto ai danni del presepe della cattedrale.

“È molto triste pensare che qualcuno se la possa prendere, nell’indifferenza di altri, con il Bambinello portatore di un messaggio di pace e accoglienza. Quello compiuto nella notte di Capodanno è comunque un atto vandalico che ferisce tutta Firenze e i fiorentini”.​