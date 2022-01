Conferenza sul futuro dell’Europa: Varsavia, riunione del III panel per definire raccomandazioni. Rimandato incontro IV gruppo di cittadini a Maastricht, causa Covid

Prosegue, secondo il calendario stabilito, il lavoro dei cittadini europei in relazione alla Conferenza sul futuro dell’Europa e dal 7 al 9 gennaio si ritroveranno a Varsavia i membri del panel III dedicato al “cambiamento climatico, salute e ambiente”. Ci sarà la possibilità per i 200 cittadini di essere in presenza, presso il Palazzo della cultura e della scienza, o seguire a distanza la sessione che dovrà formulare le raccomandazioni da presentare poi alla prossima plenaria. Una parte del lavoro è già stato svolto nelle due precedenti riunioni, a Strasburgo (1-3 ottobre) e online (19-21 novembre), quando sono stati identificati cinque ambiti di confronto: stili di vita migliori; proteggere il nostro ambiente e la nostra salute; ri-orientare la nostra economia e i nostri consumi; verso una società sostenibile; prendersi cura di tutti. Ora i cittadini dovranno enucleare raccomandazioni specifiche per ogni ambito. Solo le persone vaccinate (due dosi) potranno accedere ai lavori, che avverranno tenendo in considerazione le misure sanitarie in vigore in Polonia. I lavori si potranno seguire sul canale multimediale del Parlamento europeo. La situazione pandemica invece ha fatto emergere la necessità di rimandare la riunione del IV ed ultimo panel, previsto a Maastricht (Paesi Bassi) dal 14 al 16 gennaio.