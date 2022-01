Diocesi: Caritas Catania, all’Help Center distribuite buste di dolci per le feste

Da oggi, 4 gennaio, e fino all’Epifania, i volontari della Caritas diocesana di Catania distribuiranno centinaia di buste contenenti dolci natalizi che sono state preparate appositamente per questi giorni di festa, così da offrire, oltre al pasto quotidiano, anche alcune sfiziosità per fratelli e sorelle che stanno attraversando momenti particolarmente difficili.

Le buste verranno offerte nel corso del pranzo quotidiano che si tiene tutti i giorni, festivi inclusi, all’Help Center della Stazione Centrale, tra le 12 e le 13.30. Un pacco natalizio che nasce dalla volontà di regalare qualche momento di leggerezza ai tanti che lottano ogni giorno per ritrovare la perduta stabilità economica o per costruirsi una vita lontano dalla strada. L’iniziativa è stata permessa dalla grande quantità di prodotti natalizi ricevuti nelle ultime settimane dall’organismo diocesano. Oltre ai consueti ritiri di donazioni effettuati al Banco Alimentare della Sicilia onlus e in altre aziende della zona, sono stati moltissimi i catanesi a lasciare all’Help Center confezioni di torroncini e di praline di cioccolato, ovetti, barattoli di nutella, e altre leccornie. “Segni di vicinanza e condivisione – spiega la Caritas di Catania – che in questi giorni si aggiungeranno alla quotidiana distribuzione dei pasti all’Help Center che prevede, come sempre, un pasto caldo, un secondo, prodotti per la prima colazione, frutta e, sulla base delle donazioni ricevute, latte e prodotti per la prima infanzia”. Continuerà, inoltre, per tutto il periodo delle feste, la distribuzione quotidiana di fette di pandoro e panettone.