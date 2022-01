Gesuiti: Palermo, 40 persone straniere a lezione di lingua italiana al Gonzaga Campus

Una scuola d’italiano per immigrati al Gonzaga, a Palermo. La scuola di italiano ha tre livelli di insegnamento che sono l’alfabetizzazione, l’intermedio e quello avanzato distribuiti in quattro corsi attivi dal lunedì al venerdì pomeriggio. La convenzione con l’Università di Perugia, inoltre, permette alle persone straniere di conseguire la certificazione che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa come lingua seconda, oggi indispensabile per ottenere la carta di soggiorno e la cittadinanza italiana.

A dedicarsi alle persone migranti ci sono 10 volontari e quattro ragazzi per il tirocinio formativo scuola-lavoro. Fra i volontari ci sono un seminarista, un insegnante d’italiano della primaria, un insegnante di francese delle scuole medie e alcune persone in pensione. “Dopo un periodo di pausa forzata per la pandemia, dallo scorso novembre, abbiamo ripreso tutte le nostre attività della scuola – racconta il gesuita Giacomo Andreetta, coordinatore del servizio di volontariato della scuola -. Per il momento ci sono circa 40 persone straniere, dai 12 ai 40 anni ma il numero potrebbe crescere anche se in misura limitata per le normative anticovid. Abbiamo diversi casi di ricongiungimento familiare di persone che sono dovute partire da zero con la lingua italiana. Le persone sono originarie di diversi paesi: Argentina, Brasile, Bangladesh, Sri Lanka, Mariutius, Costa D’avorio, Ghana, Nigeria, Algeria, Lettonia, Ucraina. La scuola, aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, è organizzata in quattro corsi”.