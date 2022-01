Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, ieri il vescovo ha ordinato un nuovo sacerdote

“Un momento importante e decisivo per la tua vita”. Così mons. Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco Argentano-Scalea, ha definito l’ordinazione sacerdotale di don Vincenzo Lagatta, il cui rito ha presieduto ieri nella cattedrale sammarchese. “Nella varietà dei carismi e dei ministeri, con la tua ordinazione sacerdotale oggi rinnovi la tua fedeltà alla parola creatrice e redentrice – ha detto il presule -. Essa diventa progetto nuovo per il tuo servizio sacerdotale nella nostra Chiesa particolare. Ora presenterai a Dio le gioie e le fatiche degli uomini perché siano benedette da Dio e abbiano valore di eternità”.

Don Lagatta ha compiuto il suo percorso formativo nel seminario missionario neocatecumenale “Redemptoris Mater” di Fuscaldo (Cs) e ha svolto l’ultimo periodo di formazione in Burkina Faso.

Domani 5 gennaio, alle ore 17, nella chiesa “Donna vestita di sole” a Santa Maria del Cedro (Cs), mons. Bonanno conferirà il sacramento del diaconato a Fabio Cavalcanti, della parrocchia San Biagio V. e M. di Diamante, e a Mario Della Rocca, della parrocchia Santo Stefano Protomartire di Tortora Marina. Nella stessa celebrazione, conferirà il ministero del lettorato al seminarista Luca Bevilacqua, della parrocchia San Pietro Apostolo di Roggiano Gravina, e ammetterà tra i candidati agli ordini sacri i seminaristi Mattia Pio De Marco della parrocchia B.V. del Monte Carmelo di Grisolia Scalo e Giuseppe Emanuele Lagatta della parrocchia Santa Maria della Grotta di Praia a Mare.