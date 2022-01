Diocesi: Terni, domani l’ordinazione episcopale di mons. Soddu

Un’atmosfera di festa unita a tanta speranza avvolge Terni, che si appresta ad accogliere il nuovo vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia mons. Francesco Antonio Soddu. Sarà ordinato nella cattedrale Santa Maria Assunta di Terni domani, mercoledì 5 gennaio, alle 10.30, per imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di mons. Giuseppe Piemontese, amministratore apostolico della diocesi di Terni-Narni-Amelia, insieme a mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, e mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana. A causa delle limitazioni imposte dalle disposizioni vigenti in tema di Covid-19, solo un numero ridotto di persone potrà partecipare alla celebrazione in presenza. In cattedrale saranno presenti circa 35 tra cardinali, arcivescovi e vescovi, 110 presbiteri e diaconi, familiari e corregionali del vescovo ordinando e circa 40 di autorità civili. Altri invitati, provenienti da fuori regione, responsabili di associazioni diocesane, membri del Consiglio pastorale diocesano, potranno seguire la celebrazione liturgica dalle sale dell’attiguo Museo diocesano e capitolare. Tutti gli altri fedeli della diocesi di Terni-Narni-Amelia potranno unirsi alla celebrazione in altre chiese, dove saranno predisposti degli schermi per la visione dell’evento.

La celebrazione dell’ordinazione episcopale sarà trasmessa in diretta sui canali Facebook e YouTube della diocesi di Terni-Narni-Amelia, sul sito della diocesi www.diocesi.terni.it; sulla televisione Umbria+ canale 15 del digitale terrestre, sulle frequenze di Mepradio organizzazione 95,6 fm e sul sito www.mepradio.it; su Radio Tna 104,00 89,8 e 93,00 fm e su Dab digitale terrestre. Il vescovo Francesco Antonio Soddu per incontrare i fedeli della diocesi di Terni-Narni-Amelia celebrerà il solenne pontificale di ingresso nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, alle 11.30 nella cattedrale Santa Maria Assunta di Terni; domenica 9 gennaio 2022 alle 11 nella concattedrale dei Santi Giovenale e Cassio a Narni e alle 17.30 nella concattedrale Santa Fermina di Amelia.