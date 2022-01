Angelo Fiori: Scienza & Vita, “il suo ricordo sarà stimolo ad un rinnovato impegno a favore della dignità umana”

“L’Associazione Scienza & Vita tutta – il presidente Alberto Gambino, il Consiglio esecutivo e i Gruppi locali – partecipa unita alla dipartita del caro Angelo Fiori, professore emerito di medicina legale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Socio Fondatore della nostra Associazione”. Lo si legge in una nota diffusa oggi da Scienza & Vita.

“Esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari di Fiori – in particolare la moglie Roberta ed i figli Giovanni e Aldo -, vicini al loro dolore, mentre assicuriamo la nostra fiduciosa preghiera in suo suffragio. Al tempo stesso, con gratitudine e ammirazione, desideriamo fare memoria del suo instancabile e qualificato impegno professionale, come luminare della medicina e come testimone solerte della dignità inalienabile della vita umana”, prosegue la nota.

In particolare, “nell’ambito a noi proprio della bioetica, ci preme ricordare il fattivo e sostanziale contributo di Angelo Fiori in favore dello sviluppo accademico in Italia di tale disciplina, in stretta collaborazione col compianto card. Elio Sgreccia, oltre alla sua partecipazione diretta, tra i soci fondatori, alla nascita della nostra Associazione. In svariate occasioni, anche il nostro attuale presidente, Alberto Gambino, ha potuto apprezzare di persona l’equilibrio e la solidità scientifica dei contributi di Fiori, nel corso di tante iniziative legislative su temi eticamente sensibili, fino alla recente comune consiliatura nel Comitato etico dell’Istituto superiore di sanità”.

Il ricordo di Angelo Fiori e della sua opera, conclude Scienza & Vita, “ci accompagnerà nel tempo e sarà stimolo ad un rinnovato impegno nelle nostre attività associative, sempre centrati – come lui ha costantemente testimoniato – sulla dignità intrinseca della persona umana, riconoscendo nella buona scienza, e nell’arte medica in particolare, un prezioso strumento a servizio del bene integrale dell’umanità”.