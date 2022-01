Epifania: Reggio Calabria-Bova, il 6 gennaio in cattedrale la messa presieduta da mons. Morrone all’insegna dell’incontro dei popoli

“A Reggio Calabria, l’Epifania di Gesù è all’insegna dell’incontro dei popoli”. A darne notizia è la diocesi calabrese in una nota stampa, con la comunicazione della messa celebrata il 6 gennaio, alle ore 16, in cattedrale, presieduta dall’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone. Il momento di celebrazione, a cura del centro diocesano Migrantes, “commemora il 25° anniversario della beatificazione del vescovo Giovanni Battista Scalabrini, il ‘padre dei migranti'”. “L’Epifania di Gesù – si legge ancora nella nota – all’insegna dell’incontro dei popoli sarà un momento di preghiera condiviso per la comunità diocesana di Reggio Calabria-Bova. Vi prenderanno parte, infatti, le diverse comunità etniche presenti in diocesi”. Come evidenziato nel comunicato, “l”arrivo dei Magi alla Grotta di Betlemme diventa così un doppio momento di festa. Per celebrare l’Epifania del Signore, la manifestazione di Dio all’intera umanità. Ma anche per pregare insieme e fare festa testimoniando ancora una volta la realtà aperta e interculturale della comunità diocesana di Reggio Calabria-Bova”.