Epifania: Casa dei Risvegli, a Bologna il sindaco Lepore condurrà il Trishow

Sarà il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, giovedì 6 gennaio, alle 10.30, da Palazzo d’Accursio a condurre il Trishow per ricordare Maurizio Cevenini che su quel mezzo con Carla Astolfi attraversarono la città nell’edizione 2010.

Oggi, martedì 4 gennaio, al via la ventiquattresima “Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, la struttura innovativa pubblica di assistenza e ricerca dell’Irccs Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna rivolta a persone con esiti di coma e le loro famiglie, nata dal felice incontro con l’organismo di volontariato onlus “Gli amici di Luca”.

Tante le iniziative: la Befana della Cna sotto la Torre e il nuovo spettacolo di Fantateatro “Gli Elfi di Babbo Natale” al Teatro Duse, la Befana all’Ippodromo Arcoveggio. Inoltre, la Befana sarà quest’anno sulla piattaforma Cameo la start-up statunitense che collega celebrità e fan.