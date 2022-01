Afghanistan: Iacomini (Unicef Italia), “con le nevicate di questi giorni si profila scenario drammatico. Famiglie bruciano mobili per scaldare i figli”

“Come ampiamente previsto nei mesi scorsi l’Afghanistan vive un momento drammatico a causa dell’arrivo di freddo e forti nevicate come ad esempio a Kabul in queste ore”: lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef in Italia. “La temperatura potrebbe scendere a -9 questa settimana. I nostri operatori raccontano di aver sentito storie di persone e famiglie che bruciano mobili, scarpe o pneumatici per scaldare i propri figli, di bambine e bambini che non hanno riparo dal gelo, si rischia un’ecatombe”, prosegue. “A causa del collasso economico, gli afghani non hanno nulla per far fronte alle crescenti necessità dovute al sopraggiungere dell’inverno e le migliaia di famiglie sfollate sono quelle più a rischio. Occorre fare presto perché neve e ghiaccio in tempi brevi bloccheranno molte strade in Afghanistan e rischieranno di lasciare migliaia di persone senza accesso a beni essenziali e servizi per mesi”, conclude Iacomini.