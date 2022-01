Diocesi: Firenze, danneggiata la statua di Gesù Bambino del presepe del duomo

(Foto: Opera di Santa Maria del Fiore)

L’Opera di Santa Maria del Fiore informa che le telecamere di sorveglianza hanno filmato nella notte del primo dell’anno, tra le 3.29 e le 3.38, quattro giovani (di cui al momento non si conosce l’identità, ma i cui volti sono ben visibili) i quali si sono introdotti nel presepe sul sagrato del duomo di Firenze per fotografarsi in varie pose goliardiche tra le statue della Sacra Famiglia, causando la rottura di 4 dita del piede destro della statua in terracotta del Bambin Gesù.

Dai filmati emerge che i giovani, oltre a fotografarsi in varie pose, hanno spostato dalla mangiatoia la statua del Bambin Gesù, mettendosi al suo posto per farsi immortalare con i cellulari, alzandolo come fosse un trofeo. Durante uno di questi spostamenti, hanno danneggiato la statua di cui sono state ritrovate solo 2 della 4 dita mancanti. L’Opera di Santa Maria del Fiore ha sporto denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini. E chiede di informare le autorità se qualcuno nella notte di Capodanno avesse visto qualcosa o ritenesse di avere informazioni utili alle indagini.

Il presepe sul sagrato del duomo di Firenze, che rimarrà visibile fino all’Epifania, è composto da statue in terracotta a grandezza naturale, pezzi unici realizzati a mano da un artigiano di una storica fornace dell’Impruneta, Luigi Mariani, e da lui donate all’Opera di Santa Maria del Fiore.