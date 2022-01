Argentina: il Nobel Pérez Esquivel ricoverato a Mar del Plata, il Papa gli scrive augurandogli una pronta guarigione

Papa Francesco ha inviato, attraverso mons. Gabriel Mestre, vescovo di Mar del Plata, un messaggio manoscritto in cui assicura la sua preghiera e il suo accompagnamento per Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la Pace nel 1980 e storico difensore dei diritti umani in Argentina, che ha avuto nei giorni scorsi un malore, nella casa della località balneare argentina, dove si trovava assieme ai familiari. Gli esami svolti nella clinica dove è ricoverato ed è trattenuto in osservazione hanno escluso che si sia trattato di un incidente di carattere cardio-vascolare, come si era temuto in un primo momento.

Il Pontefice gli assicura la sua vicinanza oltre che il desiderio di una pronta guarigione. Inoltre, saluta la moglie del premio Nobel per la pace argentino nel 1980. Il 1° gennaio Pérez Esquivel aveva ricevuto la visita di mons. Mestre, il quale, dopo una conversazione, gli aveva impartito il sacramento dell’unzione degli infermi. Il vescovo ha invitato i fedeli a pregare per la salute di questo “argentino impegnato nelle cause della pace, del bene comune e dei diritti umani”.