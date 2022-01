Diocesi: Savona-Noli, domani il vescovo ordina diacono il seminarista Giuseppe Marino

(Foto: diocesi di Savona-Noli)

Domani, mercoledì 5 gennaio, alle ore 15,30, nella cattedrale Nostra Signora Assunta il seminarista Giuseppe Marino riceverà l’ordinazione diaconale dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino.

“Originario di Palermo, 48 anni, ha vissuto diverse esperienze professionali nel settore alberghiero prima di compiere la scelta religiosa, che l’ha portato per alcuni anni nel monastero benedettino di Camogli e poi nel Seminario di Savona”, si legge in una nota della diocesi.

La liturgia sarà animata dal nuovo Coro diocesano, nato nell’ambito della Pastorale giovanile, diretto dal maestro Riccardo Mitidieri e che avrà il suo “esordio” proprio in tale occasione.