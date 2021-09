Tv2000: da lunedì 27 settembre torna “L’Ora solare” condotta da Paola Saluzzi

Torna su Tv2000, lunedì 27 settembre, “L’Ora solare”, il programma quotidiano condotto da Paola Saluzzi, che quest’anno cambia orario: in onda alle 12.20 dal lunedì al venerdì.

Nella prima puntata Maria Grazia Cucinotta ripercorre la sua carriera. Poi mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, e don Domenico Vitulli, parroco della chiesa “San Tommaso D’Aquino” di Roma, parlano della campagna ‘Uniti nel dono’ per il sostegno ai sacerdoti.

Un nuovo orario, un nuovo salotto, la stessa voglia di raccontare l’angolo luminoso della vita quotidiana. Paola Saluzzi accoglie personaggi famosi e persone comuni, con storie straordinarie, che hanno saputo vivere anche i momenti più difficili senza perdere la speranza e trasformando in opportunità anche le crisi inattese. L’amore, la famiglia, il lavoro, l’amicizia, la solidarietà sono i temi al centro delle interviste quotidiane, che in alcuni casi seguiranno canovacci originali sull’onda dei ricordi, delle canzoni, delle fotografie dimenticate. Tra un’intervista e un’altra, i racconti dei giovani filmaker del programma: per scoprire l’Italia della creatività, dei mestieri, delle passioni tramandate di generazione in generazione.