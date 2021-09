Diocesi: Termoli-Larino, domani festa della Madonna della Difesa al Santuario di Casacalenda

“Camminare in una vita nuova (Rm 6,4) – La transizione ecologica per la cura della vita”: è il tema scelto per la festa in onore della Madonna della Difesa al Santuario diocesano di Casacalenda che si celebra domani, 26 settembre. In una nota la diocesi di Termoli-Larino ha diffuso gli orari delle messe e delle confessioni. La novena preparatoria (17-25 settembre) ha visto ogni giorno la recita del Rosario e la Messa. In caso di bel tempo, le Messe saranno celebrate sul sagrato per facilitare la partecipazione dei pellegrini secondo le norme di distanziamento Covid-19. L’accesso al Santuario, per la visita alla Madonna, sarà regolamentato dalla Protezione Civile. In caso di maltempo, le Messe saranno celebrate nel Santuario potendo accogliere solo 60 (sessanta) persone per ogni celebrazione in conseguenza alle misure di distanziamento Covid-19.