Cop26: Mani Tese, “cambiare il sistema per cambiare il clima”. A Milano gli eventi in preparazione

“Il nostro motto è ‘cambiare il sistema per cambiare il clima’. Per questo abbiamo pensato di mettere al centro dell’Eco Social Forum i nessi tra cibo/clima e moda/clima, due ambiti in cui Mani Tese è fortemente impegnata nel superare un modo convenzionale di produrre che è ormai provato essere insostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e climatico”. Lo ha dichiarato Giosuè De Salvo, responsabile Advocacy di Mani Tese, commentando la partecipazione dell’Ong agli eventi organizzati in occasione della Youth4Climate e della PreCop, che quest’anno si terranno in Italia, a Milano, fra il 28 settembre e il 2 ottobre. Saranno tappe di avvicinamento alla Cop26 che si terrà nel mese di novembre a Glasgow (Scozia).

A completamento del contributo di Mani Tesi anche “un approfondimento sulle relazioni tra crisi climatica e pandemia, un tema abbandonato troppo in fretta per non mettere in discussione un sistema economico dominante che è in larga parte basato su estrattivismo e sfruttamento senza regole di risorse naturali e di persone”.

Le iniziative di Mani Tese avranno luogo nell’ambito del percorso Climate Open Platform, una piattaforma lanciata dai Fridays for future nel maggio scorso, a cui hanno aderito decine di associazioni e sigle sindacali, con l’obiettivo di influenzare i processi istituzionali attraverso un Eco Social Forum che si svolgerà dal 28 al 30 settembre e due manifestazioni di piazza: il Climate Strike degli studenti del 1° ottobre e il Climate Strike generale del 2 ottobre. Su www.manitese.it il programma completo delle iniziative.