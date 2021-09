Diocesi: nasce Romartecultura, un canale con documentari sull’arte che ha segnato la fede e la cultura nella storia della città eterna

Nasce “Romartecultura”, una nuova pagina YouTube a cura della diocesi di Roma, destinata alla pubblicazione di documentari sulle opere d’arte che hanno segnato la fede e la cultura nella storia della città eterna. Si parte subito con una serie di sei video su Caravaggio, che verranno pubblicati a frequenza mensile, in occasione dei suoi 450 anni dalla nascita. Il prossimo 29 settembre sarà la volta delle tele della Cappella Contarelli a san Luigi dei Francesi, per proseguire il mese prossimo con la basilica di Santa Maria della Scala, protagonista del rifiuto del dipinto sulla morte della Vergine, oggi esposto al museo del Louvre di Parigi. Il progetto è promosso dall’Ufficio per l’Università e la Cultura e dall’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport del Vicariato di Roma. “Si tratta di una sorta di pellegrinaggio che permetterà di poter percorrere un itinerario trasversale tra le chiese del centro, per una riflessione che prenderà spunto dalle opere e dalla vita degli autori più conosciuti dell’epoca rinascimentale e moderna della nostra città”, sottolinea don Francesco Indelicato, direttore dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport. “Il taglio sarà narrativo e vedrà accanto alla guida di mons. Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio per la Cultura e l’Università – prosegue don Indelicato – l’intervento di storici dell’arte, musicisti e attori che aiuteranno il visitatore al pieno coinvolgimento nello spirito delle opere che si andranno ad approfondire”.