Famiglia Vincenziana: 27 settembre memoria di San Vincenzo de’ Paoli. Il messaggio del Superiore padre Mavrič

Coinvolgimento massimo di tutti i Rami ai Consigli nazionali della Famiglia vincenziana nei 162 Paesi dove la Famiglia vincenziana è presente oggi; sviluppo di un sistema a livello internazionale, nazionale, regionale e locale per rispondere il più efficacemente e rapidamente possibile alle catastrofi naturali, alle guerre e ad altre calamità; promozione della Famvin Homless Alliance (Fha) e della campagna 13 Case all’interno della Famiglia Vincenziana: sono questi i inviti-esortazioni contenuti nel messaggio di padre Tomaž Mavrič, superiore generale della Congregazione della Missione, in occasione della memoria liturgica di San Vincenzo de’ Paoli lunedì prossimo, 27 settembre. Vere e proprie linee guida tracciate per promuovere la collaborazione reciproca tra i Rami della Famiglia presente nei diversi Paesi. L’obiettivo è l’intensificazione dei raduni affinché ci sa una stretta collaborazione ed uno scambio reciproco. Particolare attenzione viene riservata alla promozione della Famvin Homless Alliance (Fha) e della campagna 13 Case all’interno della Famiglia Vincenziana che cerca di dare risposte al problema dei senza dimora. Nel suo messaggio il Superiore Generale elogia anche la capacità tecnologica che “ognuno ha dovuto esercitare in questo periodo di distanza fisica” ma esorta, laddove possibile, “a tornare ad incrociare lo sguardo dell’altro, del fratello, a tornare ad organizzare raduni ed incontri tanto indispensabili per poter proseguire insieme il cammino comune di movimento dedicato ai poveri”.