Diocesi: Caltanissetta, il 27 settembre due ordinazioni diaconali. Mons. Russotto celebra i 18 anni di ingresso in diocesi

Diciotto anni fa, il 27 settembre 2003, veniva consacrato nella cattedrale di Caltanissetta mons. Mario Russotto, ottavo vescovo della diocesi eretta nel 1844. L’evento sarà ricordato con una messa, lunedì 27 settembre, nella quale il vescovo ordinerà diaconi due seminaristi, Gianluca Tirrito della parrocchia San Domenico Savio in San Cataldo, e Giuseppe Provenzano della parrocchia Immacolata Concezione, chiesa madre, in Santa Caterina Villarmosa. L’appuntamento, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa anti-Covid, sarà in cattedrale e trasmesso in diretta streaming sui canali diocesani: YouTube della diocesi di Caltanissetta, pagina Facebook della diocesi di Caltanissetta.