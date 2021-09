Diocesi: Trento, domani Messa per ricordare i vescovi e i sacerdoti defunti nell’ultimo anno

Domani, in occasione della 107ª Giornata del migrante e del rifugiato, l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, presiede in cattedrale una messa nel corso della quale saranno ricordati i vescovi defunti (il 26 settembre 1998 moriva il vescovo Sartori) e i preti morti nell’ultimo anno. Si tratta di una celebrazione officiata solitamente in giorno feriale, nella cripta della cattedrale. Ma in questo particolare anno, informa l’arcidiocesi, in cui sono venuti a mancare ben 20 preti – la maggior parte a causa del Covid -, si è pensato di collocare il ricordo nella Messa domenicale, anche per favorire la partecipazione dei parenti dei preti defunti e dei rappresentanti delle comunità in cui i sacerdoti hanno svolto il loro ministero. La Messa sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento (canale 601).