Tv2000: 27 settembre “Uniti nel dono” la maratona per campagna sostentamento sacerdoti

Maratona televisiva su Tv2000, lunedì 27 settembre a partire dalle ore 7.30, a sostegno della campagna “Uniti nel dono” per il sostentamento dei sacerdoti. Si potrà donare con il numero verde Cei dedicato 800 825 000 e attraverso il nuovo sito www.unitineldono.it. Alla maratona televisiva partecipano tutti i programmi di Tv2000 con testimonianze di sacerdoti e il racconto delle esperienze parrocchiali sul territorio. Presenti personaggi dello spettacolo come Michele La Ginestra e Giovanni Scifoni. Si inizia alle 7.30 con ‘Di buon mattino’, Antonella Raccolta fondi Ventre e Giacomo Avanzi ospitano mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario Cei; don Simone Giovannella, parroco della chiesa San Carlo da Sezze-Acilia; e Michele La Ginestra che per Tv2000 ha appena finito di girare la serie Tv “Canonico” in onda a dicembre. Alle 12.20 Paola Saluzzi ha in studio a ‘L’Ora solare’ il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo e don Domenico Vitulli, parroco di San Tommaso D’Aquino a Roma. Nel pomeriggio alle 15.20 a ‘Siamo noi’ con Gabriella Facondo ci sono mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e vicepresidente della Cei; don Giuseppe Lotta, parroco San Giovanni in Laterano a Milano e Giovanni Scifoni. Chiude la maratona la trasmissione ‘Il Diario di Papa Francesco’, condotta da Gennaro Ferrara, che ospita Emanuela Gitto, vicepresidente Giovani Azione Cattolica e don Paolo Pizzuti, parroco della chiesa San Giuseppe da Copertino a Roma. Le offerte raccolte raggiungono i 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e circa 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita spesa al servizio agli altri e del Vangelo.