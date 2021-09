Diocesi: Teramo, inizia il 30 settembre il VI Forum internazionale del Gran Sasso “Allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale”

È in programma per lunedì prossimo, alle ore 10,30 nel salone delle conferenze del Palazzo vescovile in piazza Martiri della Libertà a Teramo, la conferenza stampa congiunta della diocesi di Teramo-Atri e dell’Università di Teramo, per presentare il “IV Forum internazionale del Gran Sasso” dal titolo “Allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale”, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre nel Campus universitario “A.Saliceti” di Teramo. Interverranno alla presentazione mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, e Dino Mastrocola, rettore dell’Università di Teramo. Dopo la cerimonia inaugurale prevista per il 30 settembre alle ore 16, il programma del Forum entrerà nel vivo dal giorno seguente con 22 sessioni parallele che tratteranno ognuna un argomento diverso dalle ore 9 fino alle ore 18, oltre che la “III Conferenza per un partenariato accademico euro-africano”, che si concluderanno in una sessione plenaria “Dalla apocalisse alla genesi” curata da Ivano Dionigi, già rettore dell’Università di Bologna e presidente della Pontificia accademia di latinità. Il 2 ottobre sono previste 3 tavole rotonde in mattinata (Allargare l’orizzonte della carità per una nuova prospettiva educativa – Allargare l’orizzonte della carità per un nuovo sviluppo socio-economico – Allargare l’orizzonte della carità per una nuova cooperazione internazionale), fino alle conclusioni di Mastrocola e mons. Leuzzi.