Fratelli tutti: Pont. Ist. GP II, il 1° ottobre Laura Boella e Massimo Recalcati in dialogo sull’appello “Salvare la fraternità, insieme”

Si svolgerà il 1° ottobre alle 17, nell’Auditorium “Carlo Caffarra” del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Piazza San Giovanni in Laterano, 4), il primo dibattito pubblico sull’appello “Salvare la Fraternità – Insieme”. Nello spirito del documento pubblicato lo scorso 8 giugno – una richiesta ai teologi e ai “saggi” ad assumere consapevolmente la prospettiva dell’enciclica Fratelli tutti – nel corso dell’incontro, introdotto da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e gran cancelliere dell’Istituto Giovanni Paolo II, la filosofia Laura Boella e lo psicanalista Massimo Recalcati dialogheranno con mons. Pierangelo Sequeri, preside dello stesso Istituto.

Il dibattito del 1° ottobre – rileva mons. Paglia che ha promosso l’iniziativa – è “il primo passo di una più ampia azione italiana e internazionale, per aprire la discussione e trovare strade nuove capaci di rispondere alle domande di senso e di giustizia che salgono dalle nostre società colpite economicamente e indebolite esistenzialmente dalla pandemia. La Chiesa oggi ha il compito di intervenire e rivolgersi in modo nuovo alle donne e agli uomini di buona volontà. E’ la fraternità il nostro sfondo!”. Il gruppo delle teologhe e teologi che ha elaborato l’appello su invito e coordinamento di mons. Paglia e di mons. Sequeri è formato da Kurt Appell, p. Carlo Casalone, don Dario Cornati, João Manuel Duque, Isabella Guanzini, p. Marcello Neri, don Giovanni Cesare Pagazzi, Vincenzo Rosito, Gemma Serrano, Lucia Vantini.

L’incontro si svolgerà in presenza fino a esaurimento posti e on line sulla piattaforma zoom.