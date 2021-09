“A Sua Immagine”: domenica puntata dedicata a migranti e rifugiati con testimonianze dall’Afghanistan. Alle 12 l’Angelus con Papa Francesco

In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, “A Sua Immagine” dedica la puntata di domenica 26 settembre a questo tema: volti, persone, storie. I migranti non sono numeri ma uomini, donne, bambini spesso in fuga dalle miserie e delle guerre. Sono 4890 i cittadini afghani evacuati dagli italiani. Verranno proposte le storie di una famiglia afghana accolta a Roma dopo una partenza in extremis e quella di Suor Shahnaz che ha vissuto sulla sua pelle i giorni drammatici della riconquista talebana e la grande fuga dallo scalo di Kabul. Non solo accogliere ma anche integrare. È l’esperienza delle suore carmelitane di clausura che hanno ospitato per mesi, una donna del Senegal. In studio con Lorena Bianchetti saranno presenti l’inviata Rai Lucia Goracci, Paolo Pagani della Caritas e, in collegamento da Kabul, Alberto Cairo, della Croce rossa internazionale. Nella seconda parte il collegamento con piazza San Pietro con i partecipanti alla marcia dell’accoglienza. A fare da fil rouge il messaggio di Papa Francesco dal titolo Verso un “noi” sempre più grande. Come sempre alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, linea alla messa che andrà in onda dalla Basilica Santa Casa in Loreto (Ancona); alle 12 appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro.