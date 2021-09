Televisione: Raidue, domenica a “Sulla via di Damasco” si parlerà dei poveri

I poveri: fonte di umanità. A Sulla Via di Damasco, domenica prossima, 26 settembre, alle 9.20 su Rai Due, le voci e le storie di chi agli “ultimi” dedica la vita. Sulla scia di due grandi santi, San Francesco e Madre Teresa di Calcutta, – si legge in una nota – Eva Crosetta approfondirà la spiritualità di coloro che attingono dai poveri l’essenza del Vangelo, in compagnia di Suor Laura Cortese, Superiora della Comunità della Casa Madre delle Figlie di San Camillo a Roma. Di fronte alla povertà di questo tempo, le testimonianze di volontari e animatori di Casa Emmaus, gestita dalla Caritas di Caserta: qui, coloro che bussano trovano dignità. E ancora, parlando di santi dei poveri, p Brian Kolodiejchuk ricorda la fede contemplativa di Madre Teresa di Calcutta con il suo ardente desiderio di amare indistintamente tutti. Nell’ultimo servizio del programma di Vito Sidoti, padre Enzo Fortunato spiega il legame tra San Francesco e papa Francesco: per entrambi la povertà è strada del Vangelo, insegnamento, opportunità per amare, poiché “i poveri li avete sempre con voi”. Regia di Paola Vannelli.