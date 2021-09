Diocesi: Tivoli e Palestrina, lunedì assemblea diocesana del clero in vista del Sinodo

Si svolgerà lunedì 27 settembre, presso il Santuario di N.S.di Fatima in San Vittorino Romano, l’Assemblea diocesana del Clero di Tivoli e di Palestrina. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che, si legge in un comunicato della diocesi, serviranno a “Vescovo, presbiteri e diaconi” ad avviare un tempo di ascolto “per camminare insieme tra loro e con il popolo fedele di Dio”. Al centro della giornata due saranno gli interventi: uno del vescovo diocesano, Mauro Parmeggiani, che rifacendosi alle Linee Pastorali 2021-2022 “Ascoltiamo per camminare insieme” pubblicate il 6 agosto scorso, “inviterà i presbiteri a porsi in stato di cammino sinodale con la Chiesa Italiana e quella universale”. Seguirà poi un intervento di don Massimo Grilli, Docente di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Gregoriana, che parlerà de “La sinodalità negli Atti degli Apostoli”. Gli Atti degli Apostoli saranno infatti, secondo le indicazioni del vescovo, il Libro biblico letto e pregato nelle comunità parrocchiali, nelle aggregazioni laicali e negli incontri di clero e laici, nelle singole Vicarie della Diocesi in questo anno di inizio del cammino sinodale. L’Assemblea di lunedì sarà anche preparatoria alla celebrazione della prima fase del Cammino Sinodale che si aprirà, sempre presso il Santuario di N.S.di Fatima in San Vittorino Romano, domenica 17 ottobre.