Venezuela: Spev, oggi pomeriggio on line l’“Incontro dei comunicatori cattolici”

Oggi, 11 agosto, in Venezuela, si terrà l’“Incontro dei comunicatori cattolici”, spazio di riflessione per dialogare sul tema “Comunicazione: asse dell’azione pastorale della Chiesa”, al fine di promuovere la partecipazione al processo di ascolto della Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi.

Promosso dal Dipartimento della comunicazione del Segretariato permanente dell’episcopato venezuelano (Spev), con il sostegno della Conferenza dei religiosi e delle religiose del Venezuela (Conver), il Programma nazionale Sentinella 2.0 della Pastorale giovanile del Venezuela del Dipartimento dell’adolescenza e della gioventù dello Spev, la Pastorale sociale Caritas del Venezuela e Signis Venezuela, rappresentanti nel Paese dell’Associazione cattolica mondiale dei comunicatori, l’incontro si svolge per promuovere uno spazio di ascolto e dialogo intorno al ruolo della comunicazione nella missione evangelizzatrice della Chiesa.

Rivolto ai comunicatori che lavorano al servizio della Chiesa, l’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio di oggi, alle 16 (ora locale), attraverso piattaforme digitali.