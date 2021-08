Poveri: Medicina Solidale, “le attività a sostegno dei più fragili proseguono anche a Ferragosto. Nell’ultima settimana aiutate 80 famiglie in difficoltà”

“Non si fermano neanche a ridosso di Ferragosto le attività dell’Istituto di Medicina Solidale a favore delle persone fragili di Roma, specialmente quelle che vivono nelle periferie”. Lo ricorda una nota diffusa oggi.

Solamente nell’ultima settimana, infatti, presso l’ambulatorio di Tor Bella Monaca, in via Amico Aspertini, “sono stati distribuiti pacchi viveri e sono state offerte prestazioni mediche gratuite a 80 famiglie in difficoltà, per un totale di circa 320 persone”.

“Sappiamo – commenta Lucia Ercoli, coordinatrice di Medicina Solidale – che l’estate può essere un periodo molto difficile per chi vive in situazioni di disagio, perché aumenta l’isolamento e spesso mancano le attività di sostegno. Proprio per questo abbiamo scelto di non fermare il nostro impegno e, con i nostri medici volontari, di continuare a essere vicino a chi ha bisogno, ai tanti bambini che nelle periferie romane vivono in difficoltà estrema e alle loro famiglie”.