Carta di Leuca 2021: domani la firma del protocollo d’intesa tra Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae” e NikolaosRoutes per la valorizzazione del Sentiero del Sole

Proseguirà a Ugento, domani, giovedì 12 agosto, il programma aperto al pubblico previsto per la sesta edizione di “Carta di Leuca” che ha come tema: “Mediterraneo e pandemia: curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace”.

Alle 19.30, nell’atrio dell’episcopio di Ugento, si svolgerà il quarto appuntamento di Peace³, che dopo il saluto del sindaco di Ugento, Massimo Lecci, prevede l’incontro pubblico con Essa Eskander, direttore dell’Osservatorio permanente sul Mediterraneo di Eurispes e promotore del Cammino della Sacra Famiglia in Egitto. Nella stessa occasione, don Stefano Ancora, presidente della Fondazione di partecipazione “Pce Terre del Capo di Leuca-De Finibus Terrae”, e Monia Franceschini, presidente dell’associazione “NikolaosRoute-La Via Nicolaiana European Route Nicholas of Myra”, sottoscriveranno il protocollo di intesa tra il Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae” e NikolaosRoutes per la valorizzazione del Sentiero del Sole o Nicolaiano inserito nel più ampio progetto dei “Cammini di Leuca” che, attraversando Specchia, andrà a unire le località di Tricase Porto a Salve.