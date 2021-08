Festa dell’Assunta: RnS, dalle 22 di sabato 14 alle 10 di domenica 15 agosto l’iniziativa “‘Una corona di 12 stelle’ – Notte mariana in musica”

Anche per il 2021, replicando l’iniziativa esperimentata lo scorso anno per la solennità dell’Assunzione di Maria in Cielo, nell’ambito della programmazione digitale ideata dal Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), nel tempo estivo sul web e sui social media (canale ufficiale YouTube, pagina Facebook, Twitter, Instagram e Telegram), è in programma l’iniziativa “‘Una corona di 12 stelle’ – Notte mariana in musica”. La proposta, strutturata secondo un format unitario, sarà trasmessa – h12 – dalle ore 22 di sabato 14 fino alle ore 10 di domenica 15 agosto. “Il titolo del format riprende il brano biblico e la simbologia dell’Apocalisse, in cui vengono citate le 12 le stelle”, in corrispondenza di “quanti sono i turni musicali di un’ora affidati alle Regioni coinvolte nell’arco di dodici ore: Sicilia, Lazio, Molise, Friuli Venezia Giulia, Campania, Umbria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Lombardia, Sardegna, Puglia”, spiega una nota di RnS. Ogni turno – un’ora mariana, che si aprirà e si chiuderà con una danza, realizzata dal Servizio nazionale della danza – sarà curato dalle équipe regionali e prevede canti dedicati alla Madonna, momenti di riflessione e di preghiera incentrati sulla figura di Maria e ricavati da meditazioni di Padri della Chiesa, di alcuni Santi, Papi e cardinali. Centrale sarà l’invocazione allo Spirito Santo, sposo mistico di Maria. Al termine di ogni ora, un breve tempo di “intercessione con Maria” su 12 intenzioni diverse secondo quanti sono i turni musicali previsti: Papa, vescovi, sacerdoti e religiose; Covid-19; malati nello spirito e nel corpo; capi delle Nazioni; economia; società; Chiesa; Rinnovamento nello Spirito; Creato; giovani; famiglie; anziani. Sempre in chiusura, alcune Regioni proporranno un canto della tradizione locale dedicato alla Vergine, nel dialetto proprio.