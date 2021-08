Diocesi: Casale Monferrato, al santuario di Crea celebrazioni per la solennità dell’Assunzione della B. V. Maria. Il 15 messa con il vescovo Sacchi

Come da tradizione, anche quest’anno presso il santuario della Madonna di Crea, nella diocesi di Casale Monferrato, si vivrà con particolare intensità la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, che si festeggia il 15 agosto.

A partire da oggi, al santuario diocesano Madonna è in programma un triduo di preparazione alla festa patronale dell’Assunzione. Ogni giornata si concluderà alle 17 con la celebrazione eucaristica seguita dall’inno mariano “Akatistos”. Il tema odierno sarà “Maria discepola e Madre della Parola – ‘Ecco concepirai un Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù’ (Lc 1,31)”; domani “Maria ai piedi della croce – ‘Donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua Madre’ (Gv 19,26-27)”; venerdì 13 agosto, invece, “Maria madre della Chiesa – ‘Tutti erano concordi nella preghiera insieme a Maria la Madre di Gesù’ (At 1,14). Nella vigilia della solennità, sabato 14 agosto alle 17 verrà celebrata la liturgia eucaristica seguita alle 18 dalla recita dei primi vespri solenni dell’Assunzione.

Il 15, alle 11, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà la celebrazione eucaristica delle 11. Altre messe sono in programma alle 7.30, 9.30 e 17. Alle 18.15, recita dei secondi vespri solenni dell’Assunzione della beata Vergine Maria. “In questo giorno – precisa una nota – tutti i fedeli che, confessati e comunicati, visiteranno devotamente il santuario di Crea, recitando il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Credo secondo le intenzioni del Santo Padre, acquisteranno l’Indulgenza plenaria”.