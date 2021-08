Papa Francesco: “dal card. Martínez Somalo fedele e generoso servizio alla Chiesa”

“Nel considerare con sincera ammirazione la lunga e ricca esperienza acquisita dal compianto porporato quale solerte collaboratore di ben sei papi miei predecessori che gli affidarono delicati e importanti uffici, rendo grazie al Signore per il suo fedele e generoso servizio alla Chiesa e alla Santa Sede”. Lo scrive Papa Francesco nel telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta ieri, del card. Eduardo Martínez Somalo, prefetto emerito della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, camerlengo emerito di Santa Romana Chiesa, inviato a mons. Fernando Loza Martínez, nipote del porporato, cui esprime “vicinanza”, “ricordando con affetto la testimonianza spiritualmente fruttuosa di questo caro fratello”. “Chiedo al Signore, per la materna intercessione della Vergine Santa, di accoglierlo nella patria del cielo a godere la beatitudine promessa ai fedeli servitori del Vangelo e di cuore imparto la benedizione apostolica a quanti ne piangono la scomparsa, con un pensiero speciale per le suore missionarie di Gesù eterno sacerdote che lo hanno amorevolmente assistito”.