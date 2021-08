Perù: diocesi di Chiclayo, a Eten sorgerà il primo santuario eucaristico del Continente

La diocesi peruviana di Chiclayo ha presentato il progetto per la costruzione del primo santuario eucaristico del Perù e della stessa America Latina. Il tempio sorgerà a Eten, nella regione di Lambayeque, a circa venti chilometri da Chiclayo. L’annuncio è stato dato durante la “Messa della promessa” in onore del Divin Bambino del Miracolo eucaristico, svoltasi nella parrocchia di Santa Maria Maddalena. Questo nuovo tempio sarà dedicato al miracolo eucaristico avvenuto nel luogo nel 1649.

Il santuario sarà realizzato su un sito di 11 ettari recentemente donato alla diocesi di Chiclayo. L’architetto Carlos Quesquén Chancafe ha spiegato che il suo peculiare design contemporaneo rappresenta un mantello bianco che cade dal cielo e ciò significa la copertura e la protezione di Dio. Il 2 giugno 1649 – mentre a Eten si celebrava la vigilia della festa del Corpus Domini – apparve per la prima volta nell’ostia consacrata il Bambino Gesù dai capelli biondi, vestito di una veste marrone. Una seconda apparizione avvenne il 22 luglio dello stesso anno, durante la messa celebrata in onore della patrona di Eten, Santa Maria Maddalena. La diocesi inizierà prossimamente una campagna per finanziare la costruzione del santuario, raccogliendo gli 11 milioni di soles necessari.