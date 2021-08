Ponte Morandi: Genova, sabato messa a Certosa presieduta dall’arcivescovo Tasca. Alle 11.36 suoneranno le campane di tutte le chiese

Nel terzo anniversario del crollo di Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, sabato alle 8.30 l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, presiederà una celebrazione eucaristica in ricordo delle 43 vittime nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa. La messa sarà trasmessa dall’emittente Primocanale al canale 10 del digitale terrestre.

Come da disposizioni della Cancelleria arcivescovile, facendo seguito alla proposta del Comune di Genova, le chiese dell’arcidiocesi alle 11.36 (orario del crollo) faranno suonare le campane, per invitare al ricordo e alla preghiera.