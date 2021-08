Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 72,5 milioni di dosi, vaccinate quasi 35 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 72.541.477 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 34.922.431 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 64,66% della popolazione italiana over 12.

In totale sono 38.014.225 le somministrazioni a donne e 34.527.252 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 2.955.878 le somministrazioni tra i 12-19enni (1.075.534 immunizzati), 6.758.788 tra i 20-29enni (2.864.205), 7.530.140 tra i 30-39enni (3.398.496), 11.054.354 tra i 40-49enni (5.286.423), 13.778.309 tra i 50-59enni (6.902.406), 11.829.782 tra i 60-69enni (6.036.439), 10.317.878 tra i 70-79enni (5.206.473), 6.766.615 tra gli 80-89enni (3.382.473) e 1.549.733 tra gli over 90 (769.982).

Rispetto alle 74.558.724 dosi finora disponibili in tutta Italia (51.723.473 di Pfizer/BioNTech, 12.011.973 di AstraZeneca, 8.816.646 di Moderna e 2.006.632 di Janssen), ne sono state inoculate il 97,3%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.990.410 a fronte di 2.379.616 effettuate a febbraio, di 6.058.282 a marzo, di 9.762.709 ad aprile, di 15.074.424 a maggio, di 16.680.142 a giugno e di 16.654.902 a luglio. Nel mese di agosto – secondo i dati disponibili al momento – sono state 3.900.857 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.505.405 prime dosi (comprese 27.291 di vaccino monodose Janssen) e 2.327.604 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state raggiunte oltre 1.031.000 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.