Diocesi: Caritas Benevento, “nel mese di luglio aumentano i bisogni legati alla povertà, distribuiti 1.962 pasti ed emessi 325 Buoni Market”

Nel mese di luglio, le persone che si sono rivolte per la prima volta al Centro di ascolto diocesano della Caritas di Benevento “sono state 14, in lieve calo sul mese di giugno, con una percentuale di assistiti italiani e stranieri che vede ancora la prevalenza di questi ultimi (57,1%), in netta flessione rispetto a giugno, e una presenza in crescita di italiani (42,9%)”. È quanto si legge nel report delle attività della Caritas diocesana di Benevento, per il mese di luglio.

Relativamente al totale delle prese in carico, si osserva “una riduzione dell’affluenza, pari a -18,8%, peraltro tipica del periodo estivo”. Nel dettaglio, “le persone seguite sono state 202 con la prevalenza di italiani la cui presenza, tuttavia, subisce una contrazione in virtù della crescita dell’affluenza straniera (63,4% italiana a fronte del 36,1% straniera)”.

Nel mese di luglio, prosegue il report, “si rileva un notevole incremento dei bisogni legati alla povertà che prevalgono decisamente su quelli di tipo lavorativo”. Nel complesso “si delinea un peggioramento di tutti i bisogni espressi abitualmente: in primo luogo quelli relativi all’ambito della salute (in primis tra gli italiani), parallelamente alla riattivazione della Sala medica, così come quelli familiari (come di consueto segnalati soprattutto dagli italiani) e abitativi, che presentano le stesse criticità sia tra gli italiani sia tra gli stranieri”.

La quasi totalità degli interventi effettuati ha riguardato “l’erogazione di beni e servizi materiali (Mensa e Market), mentre molto ridotti sono quelli relativi al pagamento delle bollette. Considerevole il numero di interventi rivolti alle persone con disagio psicologico o con problemi di dipendenza. Sei i nuovi ospiti del dormitorio (come nel mese scorso), in lieve aumento gli interventi di tipo sanitario”, si legge ancora nel report.

I pasti distribuiti a luglio risultano in crescita rispetto al mese precedente in cui si era registrata una netta flessione; in totale “sono 1.962 con un incremento percentuale pari al 10,3% rispetto a giugno. La media giornaliera del mese è salita a 65”. Il numero totale dei pasti erogati dall’inizio dell’anno è “13.543”. A luglio sono stati emessi “325 Buoni Market, in lieve aumento rispetto a quanto rilevato nel mese precedente”.