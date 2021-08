Incidenti sul lavoro: Orlando (ministro), “questione drammatica, agire su contrasto, prevenzione, formazione, informazione e sensibilizzazione”

“Il tema della sicurezza e della salute sul lavoro è oggi un tema a cui l’opinione pubblica presta molta, davvero molta, attenzione. Purtroppo, i recenti casi di cronaca ci testimoniano quanto sia drammatica la questione e quanto occorra agire su più piani: quello del contrasto sicuramente, ma anche quello della prevenzione, della formazione, della informazione, della sensibilizzazione più in generale rispetto a questo fenomeno”. Lo ha affermato questa mattina il ministro del Lavoro e della Politiche sociali, Andrea Orlando, in occasione della cerimonia d’insediamento del nuovo capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano.

Dopo aver espresso “cordoglio per tutte le vittime del lavoro” e la “più sincera vicinanza alle loro famiglie”, il ministro ha assicurato di essere “consapevole che in questo ambito è richiesta un’azione continua, di natura primaria, senza soste, volta alla costruzione di un approccio strategico, di ampie dimensioni e plurimi livelli, l’unico in grado di invertire la tendenza alla recrudescenza in atto; non solo per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, ma anche per l’altrettanto drammatico fenomeno delle malattie professionali”.

“L’azione portata avanti da questo ministero – ha affermato Orlando – si fonda sulla meditata consapevolezza della corrispondenza che esiste nel rapporto di lavoro tra diritti e sicurezza”.